Izabela Janachowska relacjonuje rajskie wakacje i chwali się formą w wyciętym, panterkowym bikini

Rajskie wakacje Izabeli Janachowskiej

Izabela Janachowska relacjonuje na Instagramie swój wyjazd do Tajlandii. Chętnie dzieli się fotkami egzotycznych widoków. W sobotę opublikowała też relację prosto z plaży. Zapozowała do zdjęcia ubrana jedynie w wycięte bikini z modnym motywem panterki. Specjalistka od ślubów wyeksponowała szczupłą sylwetkę i widoczne żebra stojąc w zmysłowej pozie wpatrzona w horyzont.

Janachowska zachwyca się rajską plażą otoczoną z dwóch stron turkusową wodą. Do zdjęcia dodała opis nawiązujący do bajki Disneya "Viana", a jako tło dołączyła najbardziej znaną piosenkę z produkcji - "How Far I'll Go".