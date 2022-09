Izabela Janachowska ujawnia, czy wybaczyłaby mężowi ZDRADĘ... (WIDEO)

Co najważniejsze, mój mąż wie - śmiała się Iza. On ma ogromną świadomość tego. Mam taką szczerą nadzieję, że nawet mu takie rzeczy nie w głowie, jak deklaruje. Natomiast on też doskonale o tym wie, że u mnie zasady w związku są dosyć jasno wytyczone. Ja wiem, że związek to jest praca i o wielu rzeczach można sobie porozmawiać, wiele kwestii ułożyć, tak żeby związek fajnie funkcjonował, ale są dla mnie pewnie rzeczy nie do przejścia i zdrada jest jedną z takich rzeczy - dodała.