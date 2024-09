Izabela Janachowska zaskoczyła wyznaniem o małżeństwie w "DD TVN": "Już NIE CZUJĘ takich motyli w brzuchu"

Izabela Janachowska zaskoczyła wyznaniem o małżeństwie z Krzysztofem Jabłońskim

Zaczęliśmy trzynasty rok związku i mam nadzieję, że ten piątek oraz ten trzynasty rok nie będą pechowe, chociaż ostatnio miałam z mężem rozmowę, że... no, ja już nie czuję takich motyli w brzuchu. To nie jest tak, że jak łapiesz go za rękę, to unosisz się nad ziemią. Podzieliłam się z nim tą refleksją, trochę, wiesz, ciekawa jego odpowiedzi, niepewna tego, co powie. Natomiast jego reakcja mnie rozczuliła i utwierdziła w tym, że to dobry partner. "Wiesz co, no faktycznie tych motyli w brzuchu już nie mamy, ale mamy znacznie więcej". Więc, no co, zostawię go jeszcze na troszkę - przyznała.