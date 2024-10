Izabela Macudzińska wdzięczy się na urodzinach kliniki. Internautki już jej NIE ROZPOZNAJĄ: "Myślałam, że to Caroline D."

Izabela Macudzińska po zdobyciu popularności w "Królowych Życia" na dobre zadomowiła się w rodzimym show-biznesie. Choć można podziwiać ją głównie w rozmaitych programach stacji TTV, to z powodzeniem radzi sobie również w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 600 tysięcy internautów. Izabela chętnie chwali się prywatnymi fotkami, nierzadko prezentując podrasowane kształty w bikini. Innym razem relacjonuje zabiegi upiększające oraz metamorfozy. Niedawno pochwaliła się np. jak wygląda bez doczepów, a różnica jest znacząca...

Tym razem zrelacjonowała event, który miał miejsce w miniony weekend. "Królowa" pojawiła się na urodzinach jednej z klinik i brylowała wśród zaproszonych gości w seksownej czerwieni. Izabela zadbała o to, by wyróżniać się z tłumu. Zaprezentowała się w prześwitującej kreacji z ogromnym trenem. Całość dopełniał pokaźnych rozmiarów blond kok i czerwona ozdoba do włosów.