Izabela Trojanowska wspomina UPADEK NA SCENIE i ubolewa: "Muszę zrezygnować z SZOKUJĄCEGO OBUWIA"

Kilka dni później Trojanowska wyznała, że "cierpi", choć na szczęście nie doszło do żadnego złamania. Cała i zdrowia Izabela wróciła już do pracy i wystąpiła we wtorek w Sopocie podczas Top of the Top Festival. Reporter Pudelka Michał Dziedzic zapytał gwiazdę, jak się obecnie czuje. Trojanowska zapewniła, że zdecydowanie lepiej, choć w momencie wypadku przeżyła prawdziwy szok.