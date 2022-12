Izabella Krzan zażartowała z Katarzyny Cichopek w "Pytaniu na śniadanie"

"Pytanie na śniadanie". Izabella Krzan zażartowała z Katarzyny Cichopek

Goszcząca w studiu ekspertka wyjaśniła gospodarzom show założenia wspomnianego sposobu pakowania podarków, następnie zaś zademonstrowała ją widzom. Nowo poznanej techniki postanowiła także spróbować Izabella Krzan. Choć celebrytka wzorowo poradziła sobie z zawinięciem książki we wzorzystą apaszkę, jeden szczegół zdawał się poważnie utrudniać jej cały proces. W pewnym momencie 27-latka dała do zrozumienia widzom, że zaaranżowane przez produkcję stanowisko do pakowania prezentów jest dla niej zdecydowanie zbyt niskie. Przy okazji pozwoliła sobie zażartować z redakcyjnej koleżanki, Katarzyny Cichopek.