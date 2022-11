Nietaktowny Norbi gratuluje uczestnikowi "Koła fortuny" utraty wagi. Obok stała kobieta w większym rozmiarze... "Brawo! JESTEŚ ZDROWY"

Od wydania jedynego w karierze hitu "Kobiety są gorące (aha, aha)" w 1997 roku Norbi podejmował się wielu prób reanimacji swojej kariery. Los uśmiechnął się do "muzyka", gdy pod swoje skrzydła wzięła go Telewizja Polska. W 2018 roku Norbert Dudzik przejął po Robercie Janowskim program "Jaka to melodia?", by następnie zostać przeniesionym do "Koła fortuny", gdzie pełni funkcję prowadzącego do dziś. Jakiś czas temu celebryta usiłował dorobić sobie na boku kilka groszy, zakładając własną pączkarnię, niestety i ten biznes nie wypalił.