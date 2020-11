Izabella Łukomska-Pyżalska wspiera protest kobiet swoim NAGIM, CIĄŻOWYM ZDJĘCIEM: "Moje ciało, mój wybór!" (FOTO)

Pomóż 1 godz. temu zgłoś do moderacji 25 13 Odpowiedz

A jak się ma męża od kilkanastu lat i troje dzieci to się kobieta nie boi ciąży? Tu nie chodzi o gimnazjalistki! Otóż jestem idealnym przykładem! Ostatnia moja ciąża z powodu komplikacji zakończyła się cięciem cesarskim. Mam poważne powikłania i nie kolejna ciąża może być dla mnie zabójstwem. Nie mogę przyjmować hormonów z powodu zakrzepicy. Chciałabym podwiązać sobie jajniki ale za to można pójść do więzienia. Mąż nie zgadza się na wazektomie... ponieważ żyjemy na wsi i koledzy by się z niego śmiali. To jest piekło kobiet! Co miesiąc się boje, ze będę zmuszona do sexu! Dziewczyny walczcie o swoje prawa... wiem ze cześć osób mówi, ze nie wszystkie postulaty wam pasują... że coś byście zmieniły, że na życzenie to nie, a z downem to nie wiem ble ble ble ... tu nie ma czasu na wydziwianie, bo nigdy wszystkim się nie dogodzi! Walczcie!