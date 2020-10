Izabella Łukomska-Pyżalska wybrała się na poznański protest z SZÓSTKĄ DZIECI: "Tu chodzi o ich przyszłość!"

Uwaga 55 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

LUDZIE!!! To już przechodzi ludzkie pojęcie! Pod poprzednim artykułem o Wróblewskiej wczoraj wieczorem były ZUPEŁNIE INNE komentarze, dziś nie ma po nich śladu, zostały same prawackie, same krytykujące protesty podczas gdy wczoraj znaczna większość była o charakterze popierającym oraz ośmieszające Julię!! Tutaj pewnie tez tak niedługo będzie!! To jest jawna manipulacja, nie czytajcie Pudelka! Wbrew pozorom to jest kolejna tubka propagandowa PiSu i prawaków tylko dobrze zamaskowana! Poobserwujcie zmiany w komentach w paru artykułach na przestrzeni 24h, będziecie w szoku! Szerzcie to dalej! Bojkot sprzedajnego politycznie Pudla!