Jacek Borkowski musiał przejść pilną operację: "Lekarz za głowę się złapał i dziwił, że ja jeszcze chodzę"

Jacek Borkowski musiał przejść operację biodra

Moje objawy pokrywały się z tym, co pewnie większość Polaków ma i myśli sobie, że to rwa kulszowa, albo korzonki. Boli nas, ale to ignorujemy, bierzemy środki przeciwbólowe. Też tak robiłem, łykałem i przechodziło. Dopiero gdy już nie zadziałało, poszedłem i zrobiłem prześwietlenie stawu biodrowego. Trwało to 20 sekund, ale w końcu pokazało, co naprawdę mi jest. Lekarz potem za głowę się złapał i dziwił, że ja jeszcze chodzę - opowiadał aktor.