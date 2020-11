Jacek Braciak zdradza, czemu nie wrócił do "BrzydUli". "Seriale TVN są wszystkie takie same. TAM NIE MA LUDZI, NIE MA ŻYCIA"

Mmmm 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Do wszystkich górskich wyzyskiwaczy! Może w końcu docenicie swoich turystów i przestaniecie nas traktowac jak zło konieczne, bo bez nas jak widać nie będzie was! Nachapaliscie się tyle lat na turystach, których traktujecie bez szacunku, a przetrwać nie umiecie kilka miesięcy! Płacz i biadolenie, bo nie chcą was otworzyć. A gdzie jest ta kasa zarobiona przez tyle lat???!! Na smieciowym jedzeniu za które płacimy krocie i straganowych rzeczy, których cena przerasta 100000% wartości! Jak was otworzą to epidemia znów ruszy pełną parą, ale przecież was nikt ani nic nie interesuje tylko kasa i wyzysk! Macie za swoje! Teraz czas zacisnąć pasa i sprzedać te wszystkie luskusy, których się dorobiliscie na nas!