Jacek Kurski ma ochronę SOP. Piotr Bałtroczyk komentuje: "Wyjątkowa KANALIA, dodatkowo CYKOR"

Smutna rzeczywistość... Kurski został odwołany przez Dudę, tylko po to by zrobić pokazówkę. Dostał za to ogromną odprawę, by chwilę później wrócić na stołek prezesa. To ich król propagandy, będą na niego chuchać i dmuchać. Fakt że dostał ochronę w takiej sytuacji chyba przestaje dziwić. Taki mamy kraj. Dziwi mnie tylko że ludzie którzy pamiętają komunę tak chętnie głosowali na ten rząd. Tęskno im za tymi czasami??