Jacek Kurski wraca do ZARZĄDU TVP

APELUJE DO TYCH DZIEWCZYNEK I CHŁOPCÓW WYKORZYSTANYCH! Proszę zgłaszajcie się nie dajcie się zastraszyć, nie bójcie się gróźb że was zabiją i wasza rodzinne i nie dajcie się przekupić. A media dajcie anonimowość tym osobom !!!!! Nie pozwólmy aby znów zamietli to pod dywan. Proszę będzie jedna dziewczyna/chłopak a później drugi i trzeci.Pomóżmy z tym skończyć. To jedyna szansa kiedy o tym jest mowa. I pamiętaj nie jesteś winna/y że tam poszłaś/ poszedłeś nie jesteś!!!