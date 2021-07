Jacek Rozenek pozuje z tajemniczą BRUNETKĄ (FOTO)

Jacek Rozenek do tej pory raczej nie miał szczęścia w miłości. Jego małżeństwo z Małgorzatą Rozenek rozpadło się w 2013 roku i od tamtej pory Gonia wiedzie szczęśliwe życie rodzinne z Radosławem Majdanem.

Aktor wybrał się z nową znajomą do ośrodka Resort Golf Kołczewo nieopodal Międzyzdrojów. Na Instagramie pochwalił się zdjęciami z brunetką. Okazuje się, że to Monika Dubisz , menedżerka celebrytów znana w branży m.in. ze współpracy z Gosią Andrzejewicz czy Iwoną Węgrowską.

Z Jackiem pracowaliśmy teraz na wspólnym wyjeździe nad jednym z projektów. Tutaj klimat naszego polskiego Miami , bo byliśmy w takim pięknym miejscu, naprawdę bardzo podobnym do Miami , idealnie zrelaksował nasze umysły.

Jacek jest naprawdę bardzo miłym człowiekiem, sympatycznym, bardzo go lubię, a co do reszty - chciałabym jednak zachować prywatność - mówi nam tajemniczo.