Jakie wykształcenie ma Maja Bohosiewicz? W przeszłości SKŁAMAŁA, gdy dostała pytanie o edukację

Maja Bohosiewicz należy do grona niezwykle aktywnych celebrytów. W swoich mediach społecznościowych pokazuje życie prywatne, liczne podróże, a ostatnio nawet podzieliła się z fanami troskami. Okazuje się bowiem, że walczy o odzyskanie 1,5 mln złotych , które, razem z partnerem, miała przeznaczyć na spłatę długów znanej polskiej firmy odzieżowej. Bohosiewicz poinformowała, że prokuratura miała rzekomo umorzyć śledztwo ze względu na brak możliwości ustalenia adresu właścicielki wspomnianej firmy.

Jakie studia zaczęłaś... O, na takie pytanie, to mogłabym odpowiedzieć coś ciekawego. Ale jakie skończyłam? ŻADNYCH. Choć ostatnio u lekarza pytali o to i było mi jakoś wstyd powiedzieć, że mam wykształcenie średnie i skłamałam, że wyższe. Nie wiem po co - przyznała na Instagramie.