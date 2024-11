Maja Bohosiewicz KPI z wpisu Elisy Minetti i ujawnia wiadomości od osób, które też miały zostać oszukane!

Aktorka poinformowała również, że prokuratura rzekomo umorzyła śledztwo ze względu na brak możliwości ustalenia adresu właścicielki owej firmy i zaapelowała do obserwatorów o pomoc w odnalezieniu dłużniczki. Osoba, którą wskazała Maja Bohosiewicz, to Elisa Minetti , dyrektor kreatywna marki PLNY LALA. W odpowiedzi na oskarżenia prowadzącej "Love Never Lies" blogerka opublikowała na Instagramie oświadczenie , w którym wspomniała m.in. o "bezprawnym, medialnym ataku" .

Maja Bohosiewicz zakpiła z Elisy Minetti, wyśmiewając jej oświadczenie

Krótko po publikacji cytowanego wyżej oświadczenia, Maja Bohosiewicz uaktywniła się na Instagramie. Aktorka stwierdziła, że Elisa Minetti "pisze głupoty" i zaapelowała do blogerki, by "poszła złożyć zeznania". Wkrótce Bohosiewicz pokusiła się o publikację utrzymanego w sarkastycznym tonie oświadczenia, w którym zakpiła z Minetti .

Drodzy Państwo. Z głębokim żalem i nie mniejszym rozbawieniem przyjmuję do wiadomości oświadczenie Elizy Minetti, znanej szerzej - choć może niechętnie - jako Eliza Manowska. Chciałabym w tym miejscu podkreślić, że oświadczenie to, choć niewątpliwie wygenerowało odpowiednią liczbę liter i słów, pozostaje absolutnym przykładem komunikacyjnego placebo. Nie wnosi ono nic, co mogłoby zmienić bieg historii, poprawić stan klimatu, ani nawet przynieść ulgę przeciętnemu czytelnikowi w obliczu jego codziennych trosk. Jest to raczej puste ćwiczenie stylistyczne, które, jak mniemam, miało na celu jedynie wypełnienie przestrzeni medialnej - prawdopodobnie w obawie, że ktoś inny zrobi to ciekawiej - czytamy na Instagramie aktorki.