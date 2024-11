Elisa Minetti wydała oświadczenie po oskarżeniach Mai Bohosiewicz. "Bezprawny atak". Aktorka już grzmi: "Idź złożyć ZEZNANIA!"

Słabo bo odkąd jest lala ceny ubrań były mocno wywindowane a jakość słaba. Pamiętam jak upadały Plny lala i jak słabo mówili o nadchodzącym końcu aby nic nie powiedzieć. Potem wrócili ale też dziwnie i jakoś tak mało profesjonalnie. Ja chętnie pośledzę tą historię a na pewno zrezygnuje do finału tej sprawy z zakupów w lali. Sorry 1,5 bańki jeśli ktoś komuś wisi to chyba powinien oddać? Ale bym się śmiała jakby zaraz nowa lala zniknęła :) Nie promujmy nieuczciwych firm. A ja jako klientka chce wiedzieć czy te 1,5 bańki serio wiszą Mai. Z ludzkiej ciekawości a co!