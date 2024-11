Zakochani Maja Bohosiewicz i Tomasz Kwaśniewski wylegują się na Malediwach. Pieszczotliwie nazwała go MAŁŻOWINKIEM. Słodko?

33-latka, którą pamiętamy m.in. z seriali "M jak miłość" i "Za marzenia", w tym roku celebruje z mężem okrągłą, 10. rocznicę ślubu . Jak przyznała w jednym z wywiadów, droga do jej serca była kręta, jednak przedsiębiorca wykazał się olbrzymią cierpliwością. Od chwili ujrzenia aktorki na szklanym ekranie, poczuł, że jest to kobieta jego życia.

To mąż mnie znalazł. Oglądał serial z moim udziałem w telewizji. Wypatrzył i powiedział: "To będzie moja żona". Minęły 2 lata, zanim udało mu się na mnie natknąć w Warszawie, a później to już historia z cyklu: chodził, chodził, aż wychodził. Lepszego męża nie mogłam sobie wymarzyć - czule wspomniała w rozmowie z redakcją magazynu "Viva!".