Maja Bohosiewicz od 10 lat jest z Tomaszem Kwaśniewskim. Teraz mówi o KRYZYSACH: "Życie składa się z górek i dołów"

Może w końcu, ci tzw. obrońcy, odpowiedzą na kilka pytań, czy kwestii. 1. Od kiedy Kościół uznaje, dwie połączone komórki, za człowieka? 2. W jakim dokumencie doktrynalnym jest to zapisane? 3. Kiedy ta wiedzą pochwalił się Kościół z owieczkami? 4. Za zmarłego uznaje się człowieka, którego mózg przestał funkcjonować. Dlaczego więc za morderstwo człowieka uznaje się usuniecie zlepka kilkunastu, lub kilkuset komórek, w którym to jeszcze nie wykształcił się mózg? 5. Zarówno Kościół jak i świat medyczny uznają, że od człowieka, którego mózg obumarł, można pobierać organy do przeszczepów i nie jest to morderstwo.. Jak to się ma do płodu w którym nie wykształcił się jeszcze mózg, a który to płód, tzw. obrońcy uznają już za człowieka? 6. Dlaczego wciąż tak trudno, po katolicku, pochować poroniony płód? 7. Dlaczego osiemset plus jest dla narodzonych, a nie poczętych? 8. Ci tzw. obrońcy niech zważą, że każda miesiączka to niemal spuszczenie płodu, a męski samogwałt ..... to już miliony. 9. Możliwość, to nie przymus. Zakaz to przymus!!!! Swoja drogą, zastanawia mnie postepowanie admina, który notorycznie usuwa te pytania, mimo, że nie są obraźliwe, uwłaczające, poniżające....a, że niewygodne i obnażające hipokryzję tzw. obrońców, to inna sprawa, no ale nich oni staną w końcu w prawdzie.!!!! PS Jest takie jedno mądre zdanie, które przewijało się przez ostatnie lata podczas protestów kobiet: "Nie chcesz aborcji, to jej sobie nie rób". PS'– Katecheci mówią uczniom, że tampony noszą tylko zboczone dziewczyny, które nie potrafią wytrzymać bez niczego w pochwie. Że jeżeli mąż chce seksu, to żona musi się zgodzić. Że plemniki w prezerwatywie to zamknięte duszyczki, a tabletki antykoncepcyjne zabijają zarodki. Takie treści można znaleźć nawet w niektórych podręcznikach do religii i wychowania do życia w rodzinie! PS" Sukienkowi, skoro owieczki nie dokonują aborcji, a wręcz nawet o tym nie myślą, to ta wraża lewica i liberałowie nich się abortują, znikną z tego padołu i nastanie tu wieczna szczęśliwość, że nawet do raju nie trzeba będzie wędrować w trudzie i znoju.