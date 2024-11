Maja Bohosiewicz wypoczywa na Malediwach w pięciogwiazdkowym hotelu. Ceny noclegu przyprawiają o zawrót głowy

Pławienie się w luksusach jest niemal wpisane w DNA prężnie działających influencerek, które mogą pochwalić się co najmniej kilkusettysięcznym gronem obserwujących. Maja Bohosiewicz zgromadziła na swoim koncie ponad pół miliona fanów podglądających na co dzień jej wybory stylizacyjne, triki urodowe, fragmenty życia prywatnego, jak również relacje z bliższych i tych bardziej odległych eskapad. Czasami jednak trudy zawodu influencerki dają się jej we znaki.