Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka w NOWEJ FRYZURZE wspierają reprezentację Polski przed meczem z Meksykiem! (FOTO)

Wiecie jak komicznie wygląda to ustawianie sie do takich zdjęć, jak widzicie takie zdjecia to pomyślcie przez chwile jak to mogło wyglądać. Jak nasze zycie sie zmieniło, udawanie wesołych chwil, a po opublikowaniu maska i nie widać tych mega emocji bo czeka sie na lajki. Stalam ostatnio w sklepie w kolejce i patrzylam na ludzi, wszyscy telefony, kilka osob jednoczesnie patrzy na ten telefon, przeglada sie, dziubek z automatu. Filozoficzny kupa komenatrz na pudlu, uciekam, milego dnia :)