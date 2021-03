Jakub Żulczyk krytykuje szum wokół wywiadu z Meghan i Harrym: "Ekscytowanie się BANDĄ ZDEGENEROWANYCH ARYSTOKRATÓW"

Joanna 15 min. temu zgłoś do moderacji 20 3 Odpowiedz

Ludzie przestańcie pisać, że oni uciekli. Jak uciekli? Wyjechali po prostu. Oświadczyli, że nie chcą już być członkami rodziny i wyjechali. Nikt ich w kajdany nie zakuwał. Specjalnie używają takiej narracji, by sprawiać wrażenie niemal więźniów, którzy wyrwali kajdany i pod osłoną nocy, w przebraniach zbiegli. Z narażeniem życia "ofkors". Rodzinie się to średnio spodobało, ale bez przesady. Już naprawdę dość z tym robieniem z siebie pokrzywdzonych. Weszła do rodziny, w której panują jakieś zasady. Była ich świadoma. Kobieta po 30, rozwódka. Z niejednego pieca chleb jadła i zgrywa uciśnioną dziewicę, nieświadomą świata? Tylko Amerykanie mogą to łykać bo mają kompleks Brytyjczyków, europejskiej arystokracji. Jarali się, że ich rodaczka została członkiem takiej rodziny, zatem kolejny amerykański mit "od pucybuta do milionera" albo "od przybłędy do księżnej" ziścił się na ich oczach. A teraz ta amerykańska bohaterka rzuciła ten enigmatyczny pałac dla najwspanialszej na świecie Ameryki! A to że jest czarna to już "creme de la creme" całej sytuacji. Niektórzy mają afroamerykanów za coś gorszego (w mniemaniu każdy kto skrytykuje kogokolwiek o takim kolorze skóry) a tu proszę. Ta "niby gorsza" pokazała gdzie ma tych "niby lepszych" arystokratów. W dobie Black Lives Matter to jak prezent na gwiazdkę. Żałosna mydlana opera na poziomie amerykańskiej trzecioligowej serialowej aktoreczki. A o Kate przestańcie pisać, że żyje w klatce. Może jej się tam podoba? I w związku z tym nie czuje się jak w klatce. Ma kochającego męża, który walczył o ślub z nią 10 lat ( a jest przyszłym królem, zatem nie było mu łatwo uzyskać zgodę jak nic nieznaczącemu Harry'emu). To dopiero jest miłość sprawdzona w bojach. Poślubiła mężczyznę, z którym jest szczęśliwa, ma trójkę dzieci, które kocha. Znała reguły i nie marudzi. A tu zaraz, że cierpi bo narcystycznej celebrytce się nie podobało. Bez przesady. I jeszcze, warto zaznaczyć, że Rodzina Królewska nie reagowała na hejt, bo oni taką postawę przyjęli wobec prasy brukowej. Nie reagują. Nie zniżają się do narracji prymitywnej, a taki jest język tabloidów. Każdy z nich był obiektem hejtu. Karol, William, Kate. No Kate to się dopiero dostało. Nikt już nie pamięta jak się nad nią pastwili, że nie ma honoru, że jest na "skinienie" Williama. Że jej rodzina to nuworysze bez klasy, bo ich majątek jest dopiero w pierwszym pokoleniu. Gdy jej mama ukłoniła się na ślubie, stwierdzono, że zrobiła to nieudolnie jak stewardesa, którą była. Z drugiej strony, kłanianie i usługiwanie to jej przeznaczenie, bo kiedyś robiła to zawodowo. I wiele innych. Nie mówiąc już o pojawiających się non stop sugestiach, ze mąż ją zdradza, albo zbrzydła. I wszyscy to znieśli. Nie wiem dlaczego Meghan uznała, że zasługuje na szczególne podejście?