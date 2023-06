James Arthur zaskakuje NOWĄ TWARZĄ. Bardzo się zmienił od czasów "X Factor"?

"X Factor" to prawdziwa fabryka talentów. Co prawda w Polsce program nie zagrzał miejsca w ramówce na dłużej, ale to właśnie tam pierwsze kroki stawiali Dawid Podsiadło, Michał Szpak czy Daria Zawiałow. W Wielkiej Brytanii "X Factor" był emitowany przez 14 lat. Ostatni sezon miał swoją premierę w 2018 roku, ale o uczestnikach show nadal jest głośno.