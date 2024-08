Jan Błachowicz o emeryturze Wojciecha Szczęsnego: "Nie wiem, czy jest młody, czy stary, jeśli chodzi o piłkę nożną..."

Ewa 54 min. temu zgłoś do moderacji 36 12 Odpowiedz

Grzesiowski szaleje!!! Rekomenduje maseczki i testowanie by. Zrobić panikę. Nie ma testów nie ma zarażonych. Statystyka musi być wysoka do połowy października żeby wprowadzić lockdown. Z pisma NFZ do placówek medycznych dowiadujemy się że NFZ kiedy chciał wygasić pandemie tuż przed atakiem Rosjan. W komunikacie informowano szpitale . Prosimy nie wykonywać testów u bezobjawowych pacjentów gdyż nawet w 91% może to dawać wynik fałszywie pozytywny!!!!!!