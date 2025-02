Jan Kliment i Grażyna Szapołowska po treningu do "Tańca z Gwiazdami"

Ludzieeee pomocy. Życie mi się wali. Już nawet w szpitalu byłem psychiatrycznym po próbie. Żyć mi się nie chce i nikt mnie nie potrafi zrozumieć. Mama jak chcialem z nią tylko pogadać bo jest mi źle to mnie zablokowała. Brat mi każe spadać i mówi mi że się nawet dobrze żabi*ć nie potrafię. Nie mam w ogóle znajomych i nie mam gdzie prosić o pomoc. Jeszcze za ostatnie pieniądze wynająłem pokój w takim hotelu ze większość z Was by tam nocy nie spędziła. Do tego jeszcze są tu pluskwy i jestem cały pogryziony. Nawet nie mam dosłownie co jeść. I tak mnie boli ząb a wraz z nim głowa. Jestem cały rozpalonym i się już trzęsę. Poprosiłem o pomoc w niedziele i ja otrzymałem kupiłem ibuprofen który mi się już skończył. Miałem jeszcze 4 pln i w desperacji kupiłem goździki na trochę nie powiem, że przynoszą ulgę. Jestem w dramatycznej sytuacji a od tego zęba nie mam motywacji do działania. Mógłby ktoś wspomóc na KETONAL? nie mam pojęcia ile kosztuje ale ibuprofen za dyche już na mnie kompletnie nie działa. Po wyjściu ze szpitala nie podjąłem jeszcze żadnej roboty i nie mogę iść do dentysty. Obstawiam że z 20 pln by starczyło. Nie wiem. Ból nie do zniesienia z trudem piszę ten komentarz. Jestem na zakręcie.. będę wdzięczny jeśli ktoś pomoże i najlepiej przelewem natychmiastowym wiem, że źle to brzmi ale nie wytrzymam zaraz wyrwę wszystkie włosy z głowy.. chciałem już nawet zrezygnować z tego pokoju i wyjść na ulicę żeby chociaż mieć za co tego zęba wyrwać to mi nie chcą zwrócić gotówki. Krystian Blacha: revolut: 4429 1000 060000 0000 0285 6140