Jann przeszedł METAMORFOZĘ. Piosenkarz zaprezentował się w NOWEJ FRYZURZE (FOTO)

Jann , a właściwie Jan Rozmanowski, zyskał medialny rozgłos za sprawą udziału w tegorocznych preselekcjach do konkursu Eurowizji . Choć wokalista zdobył serca publiczności , to ostatecznie zajął drugie miejsce, a nasz kraj reprezentowała Blanka i jej "Solo".

Do niedawna Jann kojarzony był z rockowym stylem, który idealnie pasował do jego długich, ciemnych włosów. Obecnie wszystko wskazuje na to, że Rozmanowski zapragnął zmiany.