Jarosław Bieniuk był o krok od tragedii. "Pięć minut po moim odjeździe DRZEWO RUNĘŁO na dwa samochody"

Jarosław Bieniuk był o krok od tragedii. "Miałem dużo szczęścia"

We wtorkowy poranek Jarosław Bieniuk poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o wydarzeniu, które miało miejsce w poniedziałek, 16 września. Sportowiec przebywał tego dnia na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu, znajdującego się przy ulicy Traugutta 29. Zaledwie kilka minut po jego odjeździe, drzewo runęło na zaparkowane tam samochody. 45-latek opublikował zdjęcie z miejsca zdarzenia i zaapelował do władz Gdańska o zabezpieczenie terenu, w którym doszło do wypadku.