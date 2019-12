Jarosław Kret rozlicza się z bratem bliźniakiem na łamach prasy: "Powinien się ode mnie ODERWAĆ"

Aga 2 godz. temu zgłoś do moderacji 21 2 Odpowiedz

Szkoda mi ich matki. Musi to być dla niej straszny ból. Można się nie lubić, nie spotykać, ale on zachowuje się tak jakby jego brat, to był największy wróg, a nawet nie wygląda na to, żeby miał powód do traktowania go w taki sposób. Jarosław zachowuje się tak, jakby miał jakieś zaburzenia narcystyczne.