Jeff Bezos i Lauren Sanchez w Aspen

Aspen przeżywa aktualnie prawdziwe oblężenie milionerów oraz osób z pierwszych stron gazet. W luksusowym miasteczku położonym w samym sercu Gór Skalistych w Kolorado kilka dni temu zameldowała się Jennifer Lopez z bliskimi. Paparazzi udało się przyłapać też Kevina Costnera czy Ivankę Trump. Okazuje się, że to jednak nie koniec znamienitych osobistości, które właśnie wybrały się do tego zimowego kurortu.

Przed obiektywy paparazzi wpadł również Jeff Bezos . Oczywiście miliarder i założyciel Amazona, który od lat pozostaje w czołówce najbardziej majętnych osób na świecie, do Aspen wybrał się z ukochaną Lauren Sanchez . Ostatnio w zagranicznych mediach dość głośno było od plotek, że para planuje zawrzeć związek małżeński. Rzekoma ceremonia miała być zaplanowana na koniec grudnia właśnie w górach Kolorado. Jak spekulowano, jej koszt miał wynosić bagatela 600 milionów dolarów. Bezos kilka dni temu zdementował jednak te rewelacje za pomocą social mediów.

Chociaż informacje o bajecznie drogim ślubie okazały się nieprawdziwe, to pobyt Jeffa Bezosa oraz Lauren Sanchez w Aspen trwa w najlepsze. Można to zauważyć choćby na zdjęciach, które paparazzi zrobili im podczas niedzielnego wyjścia do restauracji czy na zakupy w luksusowym sklepie. Humory zdecydowanie im dopisywały. Nie mogli również odpędzić się od tłumu gapiów.