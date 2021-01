Jeffree Star WYŚMIEWA plotki o romansie z Kanye Westem i wbija mu szpilę: "To bez sensu, ja przecież lubię WYSOKICH mężczyzn"

Od kilku dni amerykańskie media żyją rzekomym rozwodem Kim Kardashian i Kanye Westa , którzy mieliby się rozejść po ponad 6 latach wspólnego życia. Choć było oczywiste, że rozstanie pary będzie budziło kontrowersje, to kolejne doniesienia na ich temat prezentują się jeszcze ciekawiej, a wszystko przez domniemanych kochanków rapera.

Po tym, jak prasę obiegły wieści o potencjalnym rozwodzie Kim Kardashian i Kanye Westa , w środowisku internetowych influencerów wyraźnie się zagotowało. TikTokerka Ava Louise , znana dotąd głównie z najgłupszego wyzwania w historii mediów społecznościowych "Coronavirus Challenge" , oskarżyła bowiem rapera o romans z... Jeffree Starem. To jednak nie koniec, bo wkrótce głos zabrał inny beauty guru, który twierdzi, że kochał się z Kanye w pełnym makijażu .

Choć wieści o romansie Kanye z wytatuowanym beauty influencerem od początku wydawały się nieco nieprawdopodobne, to Jeffree postanowił odnieść się do nich w filmiku opublikowanym na YouTubie. W udostępnionym nagraniu Star dementuje te pogłoski i wyśmiewa osoby, które wpadły na pomysł, aby łączyć go z mężem Kim Kardashian.