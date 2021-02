Jennifer Lopez i Alex Rodriguez TRZYMAJĄ DYSTANS na finale Super Bowl (ZDJĘCIA)

Pretekstem do wyjścia był finał Super Bowl - święto nie tylko dla Alexa, który całe swoje zawodowe życie poświęcił baseballowi, ale i Jenn, której występy podczas słynnego finału przeszły do historii sportu i show biznesu.

Idąc do swej loży, para trzymała pewien dystans. By jednak rozwiać wszelkie wątpliwości na temat tego, co dzieje się w ich związku, Lopez udostępniła później na Instastories nagranie z loży, na którym widzimy ją śmiejącą się i szykującą do kibicowania u noku narzeczonego.