Jennifer Lopez i Ben Affleck WZIĘLI ŚLUB!

Przypomnijmy, że Jennifer Lopez ma już za sobą trzy małżeństwa, ostatnie z nich z Markiem Anthonym zakończyło się w 2014 roku. Później gwiazda szykowała się do kolejnego ślubu z Alexem Rodriguezem, jednak ten nie doszedł do skutku, bowiem na ich drodze do szczęścia stanął koronawirus, a później... Ben Affleck, który na swoim koncie ma 13-letnie małżeństwo z Jennifer Garner.