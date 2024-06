Jennifer Lopez sfotografowana we Włoszech. Wybrała się na wakacje BEZ BEN AFFLECKA. Wymownie? (FOTO)

Prawda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 55 28 Odpowiedz

Ben to alcoholic,widac golym okiem.Zajezdza nuda I tak naprawde niewazne ile by kobieta zrobila,facet zawsze wybierze zycie bez fleshy I z butelka niestety.Problem jej pilega na tum ze traktuje slub jak nic wyjatkowego.Wiedziala w co sie pakije a zdecydowala sie poraz kolejny stracic tak wiele.