Jennifer Lopez świętuje 13. urodziny bliźniaków: śniadanie do łóżka i lekcja gry na gitarze u LENNY'EGO KRAVITZA!

Kiedyś Affleck w jednym z wywiadów mówił, że dla niej liczy się tylko publika, nie interesuje ją życie prywatne, wszystko co robi, robi na pokaz. Patrząc na to, co opublikowała to chyba faktycznie tak jest, przecież mogła wrzucić jedną fotkę z urodzin dzieciaków, a ona całe przedstawienie urządziła i wszystko nagrała, żeby obcy ludzie oglądali. Po minach dzieci widać, że chyba już są do tego przyzwyczajone😔