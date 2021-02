Zmysłowa Jennifer Lopez prezentuje KRÓTKIE WŁOSY w najnowszej sesji zdjęciowej (ZDJĘCIA)

Ostatnie dni z pewnością nie były dla Jennifer Lopez najłatwiejsze. Wokalistka musiała bowiem zmierzyć się z plotkami o rzekomej zdradzie swojego narzeczonego Alexa Rodrigueza. Domniemana kochanka sportowca co prawda zaprzeczyła, że łączyło ich coś więcej niż niewinne telefoniczne rozmowy, ale zapewnienia nie uspokoiły ciekawości tabloidów, które przez kilka dni uważnie śledziły każdy krok JLo i jej partnera, dogłębnie analizując ich zachowanie.

Tak! Siedzę na kanapie i jem ziemniaczane czipsy. Chodzi o to, żeby się do tego nie przyzwyczaić, bo to takie łatwe i przyjemne - wyznała.

Lopez odniosła się również do czasu, gdy nie została nominowana do Oscara za ciepło przyjęty film Ślicznotki. Wokalistka nie ukrywała, że pominięcie jej przez Amerykańską Akademią Filmową było dość bolesne. Zapewniła jednak, że kariera to dla niej coś znacznie więcej niż wyróżnienia.