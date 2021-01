Jennifer Lopez ZNÓW odpiera zarzuty o zamiłowanie do botoksu: "LOL, TAKĄ MAM TWARZ"

Olka 34 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

JLo na zdjęciach sprzed 10 lat wyglądasz starzej niż dziś wiec skończ ze sciema. Jak grywala w filmach to robiły się jej zmarszczki gdy wyglaszala swoje kwestie, zwlaszcza na czole, a teraz juz brwi nawet nie moze podnieść. Może to nie jest botoks, może coś innego bardziej innowacyjnego ale tak nie wyglada skora naturalnej 50-cio latki. Co za problem przyznać sie do zabiegów? Gwen Stefani też nie wyglada na swoj wiek, ale nie bedzie nikomu kitu wciskać że jest naturalnie mloda i piękna ...wrrr zloszcza mnie te klamstwa...