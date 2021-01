Jennifer Lopez W BIKINI obnaża efekty spożywania 1400 kalorii dziennie (ZDJĘCIA)

Jeżeli istnieje na świecie osoba, której udało się wynaleźć eliksir młodości, to jest to niewątpliwie Jennifer Lopez. W wieku 51 lat artystka nadal utrzymuje nienaganną figurę, cery mogłaby pozazdrościć jej niejedna nastolatka, a wszelkich oznak mijającego czasu nie doszukamy się w najmniejszej choćby zmarszczce. A wszystko to udało jej się ponoć osiągnąć bez wsparcia uwielbianego przez sławy botoksu.