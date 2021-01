Jennifer Lopez w bikini oddaje się porannym rytuałom na plaży (ZDJĘCIA)

Polik 19 min. temu zgłoś do moderacji 21 2 Odpowiedz

Dba o siebie to ma ćwiczenia, dieta pewnie masaże antycellulitowe lub za pomocą maszyn wyszczuplających i dobrych kosmetyków, normalna kobieta też może tak wyglądać nawet pracując i mieć dzieci, które 20-30 min dziennie ćwiczyć z you tube, regularnie 5x w tygodniu plus dużo wody i warzyw!