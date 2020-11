51-letnia Jennifer Lopez prezentuje KOMPLETNIE NAGIE ciało w instagramowym nagraniu (WIDEO)

Jennifer Lopez może się ostatnio pochwalić wyjątkowo dobrą passą. W 2019 roku pochodząca z Bronksu wokalistka wystąpiła w docenionym przez krytyków filmie Ślicznotki , 2020 rozpoczęła za to żywiołowym występem podczas Super Bowl w towarzystwie Shakiry . Ostatnie miesiące JLo podobnie jak wielu celebrytów spędziła na domowej izolacji, niedawno ze zdwojoną siłą powróciła jednak do zawodowej aktywności i od tamtej pory zdaje się nie zwalniać tempa.

We wtorek na instagramowym profilu Jennifer pojawiło się nagranie, zapowiadające jej własną markę kosmetyków do pielęgnacji - JLO Beauty. Zaledwie dzień później przedsiębiorcza wokalistka opublikowała w sieci kolejne wideo, na którym to pokazała się światu zupełnie naga. W krótkim klipie możemy więc zobaczyć Lopez w delikatnym makijażu, "ubraną" jedynie w pokaźnych rozmiarów zaręczynowy pierścionek od Alexa Rodrigueza. Pozbawiona odzieży gwiazda z dumą zaprezentowała fanom szereg zmysłowych póz i zalotnych spojrzeń - a wszystko to w rytmie wpadającej w ucho piosenki, która jest najwidoczniej jej nowym muzycznym dziełem. Swój wpis Jennifer opatrzyła m.in. hasztagiem "poranna twarz", sugerującym, że filmik może być nie tylko promocją kolejnego utworu, lecz również reklamą jej firmy kosmetycznej.