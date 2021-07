Jennifer Lopez świętuje 52. urodziny NAMIĘTNYM POCAŁUNKIEM z Benem Affleckiem (FOTO)

......... 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Zabrzmi jak zabrzmi,ale wolę Bena takiego.W końcu widzę w nim prawdę,człowieka złamanego przez życie który walczy.Jeżeli chce grać, to oby dane mu było to wykorzystać do dojrzalszych niż niegdyś ról. Co do Lopez :Rakieta bez dwóch zdań🚀