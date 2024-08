Jerzy Bralczyk zapytany o słowo "Murzyn". Jego opinia znów podzieli internautów? "Dla mnie nie ma to żadnych negatywnych skojarzeń"

Jeszcze jakiś czas temu Jerzy Bralczyk raczej nie uchodził za osobę, której opinie budzą w narodzie skrajne emocje. Wszystko zmieniło się przy okazji dyskusji na temat tego, jak mówimy o zwierzętach. W programie TVP Info "100 pytań do..." twierdził, że "adoptowanie zwierząt" czy to, że "pies zmarł", jest dla niego obce z perspektywy językoznawcy.

Jerzy Bralczyk zapytany o słowo "Murzyn". Tak odpowiedział

To jest językowo oczywiście poprawne, bo w polszczyźnie funkcjonowało od bardzo dawna. W moim leksykonie indywidualnym ono także istnieje, nie wykreśliłem go między innymi dlatego, że dla mnie nie ma to żadnych negatywnych skojarzeń. Dla mnie jest to określenie po prostu pewnych cech fizycznych, które, kiedy ludzi postrzegamy, dominują. Kiedy widzę osobę czarnoskórą, to w moim języku czy w moim mózgu od razu otwiera się klapka ze słowem "Murzyn". I tak pewnie do śmierci będę miał. Bardzo często, za mojego pokolenia także, bycie "Murzynem" było czymś atrakcyjnie egzotycznym. Pamiętam, jak w 1955 roku pojawili się ludzie czarnoskórzy przy okazji wielkiego święta młodzieży, jak bardzo byli oni popularni i jak bardzo się chciało być "Murzynem" nawet.