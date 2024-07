Burza po słowach Jerzego Bralczyka o "zdychaniu" zwierząt. Marcin Matczak broni profesora: "Potrzebujemy więcej Bralczyków"

Wnikliwy 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

To nie jest tak do końca jak tutaj przedstawiono. Trzeba spojrzeć na problem szerzej. Ja nie chcę tutaj nikogo urazić. Oczywiście widzę całą tę nagonkę, oburzenie na słowa profesora. Jednak z całym szacunkiem muszę przyznać mu rację ze względu na rzeczywistość jaką mamy i prawo. Szanowni Państwo, bez obrazy dla zwierzątek (sam jestem właścicielem psa, który jest traktowany jak członek rodziny i zrobiłbym wszystko aby cieszył się zdrowiem, jak najdłuższym życiem czy żeby go ratować w razie potrzeby) ale ludzie ustanowili prawo. A ono w tym przypadku jest jasne i zwierzę jest rzeczą. Niestety, taka jest prawda. Taką rzecz kupujemy, od kupna jesteśmy zmuszeni odprowadzić PCC, taką rzecz może nawet zająć nam komornik - oczywiście teoretycznie gdyż nie spotkałem się z taką sytuacją, jednak prawo na to pozwala. To jest tylko następstwo tego, że ktoś kiedyś uznał iż człowiek rozumny jest "istotą wyższą", ssakiem naczelnym co w konsekwencji przełożyło się na uzurpowanie przez człowieka sobie praw do ustanawiania reguł i prawa właśnie, do tego żeby mógł twierdzić że to "jego planeta". Przypadek sprawił, że na tej planecie żyją ludzie a nie dinozaury. Ziemia za jakiś czas przestanie istnieć co jest naturalnym procesem we Wszechświecie. I tak naprawdę należałoby się cofnąć do tego momentu, kiedy człowiek ustawił siebie nad innymi stworzeniami. Biologicznie niewiele się tak naprawdę od nich różnimy i gdyby nie to ustanowienie prawa każdy by biegał po łąkach z dzidą i wtedy naprawdę o wszystkich stworzeniach zasadne byłoby mówić że zdychają tak samo czy umierają tak samo. A skoro ktoś kto tworzył prawo sprowadził psy czy koty do rangi przedmiotu no to niestety są tego konsekwencje. I tutaj p Profesorowi chodziło o poprawność językową a nie znaczenie sentymentalne, bo na dobrą sprawę ja mogę kochać również swój samochód, twierdząc że V8 ma "duszę" i jak pójdzie na złom opłakiwać jego śmierć, wyprawić mu pogrzeb. Mój stosunek do tego przedmiotu nie zmieni faktu ze w świetle prawa będzie to przedmiot, który ma być zezłomowany. Empatia, humanitaryzm, miłość do zwierząt i innych gatunków na ziemi nie ma tu nic do rzeczy. Tym bardziej jeśli spojrzymy na to przez pryzmat chociażby wierzeń w reinkarnację czy życie po śmierci, wtedy nie będziemy mówić że coś umarło, zdechło tylko odeszło aby zacząć nowe życie. Katolicy zaś mogą kochać zwierzęta ale według nich one duszy nie posiadają bo tylko człowiek jest "tym wybranym" więc są to istoty podległe, gorsze i nie chowane jak zmarły z obrzędami więc nie umierają? Długo można się rozwodzić - wszystko sprowadza się do tak zwanego postępu, następstw pewnych zdarzeń. Jesteśmy przypadkiem we Wszechświecie, nie wiadomo czy jedynym czy nie, z matematycznego punktu widzenia mało prawdopodobne. Wszechświat powstał, wyewoluował i zginie. Normalna kolej rzeczy. Gdyby ktoś kiedyś nie ubzdurał sobie że chce tu rządzić i ustanawiać prawa inaczej by wszystko wyglądało - być może bylibyśmy na równi ze zwierzętami i walczylibyśmy o pożywienie, przetrwanie. Podsumowując powiem tylko jedno - zwierzęta nie zastanawiają się nad tym jak nazywa się proces odejścia człowieka czy drugiego zwierzęcia. Tam wszystko jest proste. U nas nie, u nas trzeba się spierać jak nazwać śmierć, czy pies ma łapę czy nogę, czy dajemy mu jedzenie czy żarcie. Dokąd to prowadzi? Czy to istotne czy coś zdechło czy umarło jak tego już nie ma?