Jerzy Bralczyk w TVP Info: "Mówienie, że pies umarł, jest dla mnie obce. Nie, pies ZDECHŁ". Po tych słowach w sieci WYBUCHŁA AFERA

Tom 2 min. temu

Z tego co wiem, to zwierzęta mają służyć ludziom. Naturalne jest, że trzeba o nie dbać, opiekować się nimi, leczyć, odpowiednio odżywiać, itp. Jest to sprawa, dla mnie, oczywista. Jednak nie dajmy się zwariować. Rozumiem, że pies czy kot to substytut dziecka, bądź przyjaciela, ale w dalszym ciągu jest to tylko zwierzę. Chore jest, że ludzie w zwierzętach widzą przyjaciół, a nie w drugim człowieku. Człowiek człowiekowi wilkiem, dlatego szuka on pociechy w zwierzętach.