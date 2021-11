Joanna Brodzik też została PISARKĄ! "Zabierze cię w sensualną podróż..." (ZDJĘCIA)

fajna 41 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

akurat jej bardziej wierzę niż tym małgoni czy szostak. Brodzik już naście lat temu miała programy kulinarne i wypowiadała się w kwestiach gotowania, mówiła, że jest to jej pasja i robi to z chęcią. Rozumiem, że dzieci podrosły a pandemia sprawiła, że miała więcej czasu by to wykorzystać. Nie jest autorytetem kulinarnym, ale nie różni się niczym od innych osób piszących książki kucharskie, więc w czym problem.