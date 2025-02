Joanna Koroniewska prezentuje imponującą sylwetkę w bikini i zdradza sekret "formy życia"

Joanna Koroniewska ujawnia tajemnicę "formy życia"

Joanna Koroniewska pokazała się w bikini. Skąd czerpie motywację?

Koroniewska zdradziła również, że motywacja do aktywności pojawiła się u niej po narodzinach pierwszego dziecka . Aktorka przyznała, że często chorowała, co skłoniło ją do zmiany stylu życia. Podkreśla, że sylwetka jest jedynie efektem ubocznym zdrowego trybu życia.

Motywacja do ćwiczeń pojawiła się z pierwszym dzieckiem i jego pójściem do przedszkola. Chorowałam non stop, dużo bardziej niż ona i postanowiłam z tym skończyć. Tak to się zaczęło. I do tego namawiam, do zmiany myślenia. Sylwetka jest tutaj wypadkową. My kobiety często musimy sobie znaleźć inną motywację. Nie każda z nas skupia się bądź chce się skupiać aż tak na wyglądzie - skwitowała.