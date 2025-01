Joanna Koroniewska poprowadzi NOWY PROGRAM w TVN. Wiemy, kiedy trafi na antenę. Będziecie oglądać?

W zeszłym roku dużo mówiło się o transferze Macieja Dowbora do TVN-u, gdzie pod koniec sierpnia zaprezentował się w roli współprowadzącego "Dzień Dobry TVN". Na tym zresztą nie koniec, bo wiosną sprawdzi się też jako gospodarz odświeżonego "You Can Dance". Spekulowano, że na współpracę ze stacją miała zdecydować się też Joanna Koroniewska.