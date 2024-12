Maciej Dowbor otwiera się na temat remontu niedawno zakupionej nieruchomości. "Mam nadzieję, że znacznie nie przekroczymy budżetu"

Maciej Dowbor od niespełna czterech miesięcy związany jest ze stacją TVN i prowadzi śniadaniówkę "Dzień Dobry TVN". Pod koniec października do mediów trafiła informacja na temat nowej posady Dowbora. Prezenter został gospodarzem reaktywowanego programu "You Can Dance – Po prostu tańcz". Nasza reporterka Simona Stolicka ostatnio miała okazję porozmawiać z prowadzącym na planie sesji zdjęciowej do tanecznego show. Mąż Joanny Koroniewskiej otworzył się m.in. na temat domu, który teraz remontują.