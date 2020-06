Joanna Krupa chwali się fotografią z dzieciństwa. Spostrzegawczy fani: "Córeczka to pani MAŁY KLON" (ZDJĘCIA)

Liliii 32 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Zawsze pisze ze mała to cała Joanna, a jakieś ślepe minusuja i piszą na siłę że ca ly tatuś, mimo że ten tatuś jest,, ciemny,, i wogole ma inne rysy twarzy, poza tym widać że mają takie same rysy twarzy. Ale w Pl musi być, że cały tatuś,, do mnie tak gadali, a ten tatuś to był mój ojczym, ale ludzie nie wiedzieli, i wogole nie był do mnie podobny, ja jestem kopia matki, nie wie m po co ludzie te bzdury gadają. Żeby chłopom się przymilic chyba, nawet jak wariatów z siebie robią.