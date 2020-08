Joanna Krupa chwali się spotkaniem stęsknionego męża z roześmianą Ashą-Leigh: "Przywitanie taty w Polsce"

Tom 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 10 Odpowiedz

Mówcie co chcecie ale to jest słabe. Kobieta wyszła za mąż za tego faceta tylko po to żeby jej dziecko zrobił. Może dla niej ok. Dla niego na pewno nie. Facet też chce związku, miłości a tu raczej tylko dziecko. Prawdziwy związek to taki który przynajmniej kilka lat trwa bez dziecka.