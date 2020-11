Joanna Krupa o swoich metodach wychowawczych: "Dziecko musi trochę popłakać"

Ja-sia 38 min. temu zgłoś do moderacji 37 3 Odpowiedz

"któremu urodziła córkę"- jak kurczę -KTÓREMU???!!! Co to, Kobiety są po to, by rodzić mężczyznom dzieci??? Ciągle i ciągle czytam takie sformułowania. Jestem matką, urodziłam Dziecko, nie mężowi. Mężowi mogę zrobić obiad. Nie urodzić MU dziecko!!! Ja nie inkubator a żona!!!